Перевод тем WordPress на украинский язык

Нужно переводить дизайн темы WordPress, с англ. или русского на украинский язык

работа постоянная, переводить нужно 2-3 темы в неделю.

алгоритм работы

1. ищете несколько дизайн тем которые не запрещено переводить лицензионным соглашением и которые еще не переведены.

2. отправляете мне ссылки на утверждение

3. переводите (процесс перевода можно автоматизировать, я подскажу как, так как ранее делал эту работу сам и это не будет занимать более пол часа на одну дизайн тему в проверкой опечаток и ошибок)

4. добавляете в блог публикацию с описанием дизайн темы, скриншотом и файлом дизайна для скачивания по примеру.

5. я проверяю, публикую и оплачиваю.