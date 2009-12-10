Перевод видеокурса

Здравствуйте. В настоящий момент у нас есть проект по переводу с китайского на русский язык. Пожалуйста, сообщите заинтересованы ли Вы в сотрудничестве с нашей компанией и в этом проекте, а также укажите свои расценки. Проект достаточно срочный, поэтому ...