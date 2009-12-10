Перевод видеокурса

ПереводыЗакрыт6 заявок346 просмотров
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Требуется перевести видеокурс с немецкого на русский, длительность около 4 часов. Пишите срок и цену, подробности объясню выбранному исполнителю.

14 лет назад
xtrim2007
37 летЭстония
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
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