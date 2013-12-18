Перевод описания товаров для ИМ

$50
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Завершен1 заявка125 просмотров

Перевод описания товаров для ИМ с сайта поставщика (с английского на русский язык).

11 лет назад
Olg42
Ольга 
55 лет
13 лет в сервисе
Была
8 лет назад

Выбранный исполнитель

lusile
72 года
11 лет в сервисе
Была
11 лет назад
11 лет назад
$20
7 дней
Очень довольна сотрудничеством с Людмилой! Работа выполнена на отлично и за приемлемую цену. Рекомендую как хорошего профессионального исполнителя!

Заявки фрилансеров

lusile
72 года
11 лет в сервисе
Была
11 лет назад
11 лет назад

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