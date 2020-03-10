Перевод презентации на английский

Добрый день! Готовим 2-ю языковую версию сайта. Необходимо перевести с десяток страниц сайта на русский язык: [url=https://www.ritrella.com/]https://www.ritrella.com/[/url] 1 страница = 1 текстовый документ.
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Мне нужно срочно(сегодня) перевести презентацию циркового шоу с русского на английский, но не дословно а сохранив посыл и экспрессию.
Слов: 999
Знаков (без пробелов): 6805
Знаков (с пробелами): 7852
Презентацию вышлю исполнителю
Предложите цену.
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