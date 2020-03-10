Перевод презентации на английский

ПереводыЗакрыт8 заявок199 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Мне нужно срочно(сегодня) перевести презентацию циркового шоу с русского на английский, но не дословно а сохранив посыл и экспрессию.

Слов: 999

Знаков (без пробелов): 6805

Знаков (с пробелами): 7852

Презентацию вышлю исполнителю

Предложите цену.

4 года назад
dtx
41 годУкраина
16 лет в сервисе
Был
3 месяца назад