Перевод сайта eng — rus

ПереводыЗакрыт22 заявки289 просмотров
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Добрый день!

Готовим 2-ю языковую версию сайта.

Необходимо перевести с десяток страниц сайта на русский язык: https://www.ritrella.com/

1 страница = 1 текстовый документ.

4 года назад
Vakarchuk
Андрей 
31 годУкраина
9 лет в сервисе
Был
18 часов назад