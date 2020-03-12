Перевод текста на английский по теме пищевая зависимость

$8
ПереводыЗавершен5 заявок211 просмотров
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Необходимо перевести текст на английский. Пожелания - без ошибок, простые предложения, хороший слог.

4 года назад
naoky
Юрий 
42 годаБеларусь
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
Anna_B
Анна 
37 летУкраина
16 лет в сервисе
Была
месяц назад
4 года назад
$8
1 день
Выполнен еще один заказ. Все отлично!
Спасибо, приятно работать. Все четко и быстро.