Перевод английского аудио в русский или украинский текст

ПереводыЗакрыт35 заявок622 просмотра
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К каждому файлу здесь нужно получить отдельный файл с переведенным текстом.

Папка "ru" - только на русский, папка "ua" - только на украинский.

Цифра в названии папок - длительность аудио в минутах

https://drive.google.com/open?id=1qtyaUxAfP7qpiNruyr4_1m8sLEaSBdA4

Пожалуйста, указывайте, какими языками владеете и цену за 1 минуту перевода.

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Учтите, копипаст гугл транслейт мне не нужен

4 года назад
berzin
27 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
4 месяца назад