Нужно перевести с англ на рус юридический текст

ПереводыЗакрыт11 заявок205 просмотров
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Текст в виде договора, 12 страниц. Нужно перевести с английского на русский язык. Начать сегодня.

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4 года назад
ab-kmv
42 годаСербия
16 лет в сервисе
Был
3 месяца назад