Нужно перевести с англ на рус юридический текст

2 листа А4 договор
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Текст в виде договора, 12 страниц. Нужно перевести с английского на русский язык. Начать сегодня.
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