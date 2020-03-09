Нужен человек с испанским и английским языком на 2 недели

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Нужно заместить на 2 недели человека, выбыл по уважительной причине. 

Что нужно будет делать:

- заказывать и принимать контент у копирайтеров

- редактировать контент

- писать контент

Сложного ничего нет, как видите. 

От вас нужен хорошего уровня испанский и английский языки.

Все остальное расскажем-покажем. Работа на 4-6-8 часов в день.

Ждем ответственного человека!

4 года назад
ab-kmv
42 годаСербия
16 лет в сервисе
Был
3 месяца назад