Перевод презентации с английского на украинский

ПереводыЗакрыт42 заявки443 просмотра
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Здравствуйте, нужен качественный перевод презентации с английского на украинский. Общее количество знаков - 30 541 зсп и 27 307 збп.

Указывайте, пожалуйста, общую стоимость и сроки.

Спасибо!

4 года назад
marina_yosipenko
36 летУкраина
7 лет в сервисе
Была
15 часов назад