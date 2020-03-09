К каждому файлу здесь нужно получить отдельный файл с переведенным текстом. Папка "ru" - только на русский, папка "ua" - только на украинский. Цифра в названии папок - длительность аудио в минутах https://drive.google.com/open?id=1qtyaUxAfP7qpiNruyr4_1m8sLEaSBdA4 Пожалуйста, указывайте, какими языками владеете и цену за ...
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Здравствуйте, нужен качественный перевод презентации с английского на украинский. Общее количество знаков - 30 541 зсп и 27 307 збп.
Указывайте, пожалуйста, общую стоимость и сроки.
Спасибо!
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