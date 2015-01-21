Перевод с английского на русский

Необходимо перевести с русского на литературный арабский описания для камасутры. Объем текста — около 25К. "Откровенных" и пошлых слов в тексте нет, все прилично!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно перевести несколько текстов и видеоматериалов по рекламе и маркетингу от западных спикеров.
Скорость – важна!
Работу желательно н.б. давать в таком виде:
Если это видеоролик (англоязычный вебинар), то транскрибация со слайдами на рус языке
Если это текст, то в том же виде, что исходник – пдф файл=пдф файл, просто текст=просто текст и т п
Оформить текст читабельно, с форматированием, разделением на абзацы, буллеты и т п. – как в исходниках или, если это транскрибация, то самостоятельно оформлять в соответствующий вид.
Перевод, естественно, читабельный. То есть не просто в гугл транслейте перевести, а чтобы можно было воспринимать текст легко и понимать о чем речь.
ЖЕЛАТЕЛЬНО, чтобы у вас был опыт перевода именно текстов/видео по рекламе, маркетингу.
Напишите:
- сроки/объемы работ, которые сможете выполнять;
- свои расценки;
- ссылку на ваше портфолио (выполненные переводы), отзывы о вашей работе переводчика (если есть).
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