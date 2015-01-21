Перевод с английского на русский

Нужно перевести несколько текстов и видеоматериалов по рекламе и маркетингу от западных спикеров.

Скорость – важна!

Работу желательно н.б. давать в таком виде:

Если это видеоролик (англоязычный вебинар), то транскрибация со слайдами на рус языке

Если это текст, то в том же виде, что исходник – пдф файл=пдф файл, просто текст=просто текст и т п

Оформить текст читабельно, с форматированием, разделением на абзацы, буллеты и т п. – как в исходниках или, если это транскрибация, то самостоятельно оформлять в соответствующий вид.

Перевод, естественно, читабельный. То есть не просто в гугл транслейте перевести, а чтобы можно было воспринимать текст легко и понимать о чем речь.

ЖЕЛАТЕЛЬНО, чтобы у вас был опыт перевода именно текстов/видео по рекламе, маркетингу.

Напишите:

- сроки/объемы работ, которые сможете выполнять;

- свои расценки;

- ссылку на ваше портфолио (выполненные переводы), отзывы о вашей работе переводчика (если есть).