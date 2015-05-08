Перевод с английского на русский язык

Текст в районе 3-3.5 тыс. символов. Сам текст - видеообзор прибора. Чтобы имели представление о чем речь, то это сильно урезанный вариант от youtu.be/2I2tB-lsBos Технические термины могу сам перевести или проконтролировать, а вот с ...