Перевод с английского на русский язык

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Закрыт67 заявок550 просмотров

Необходимо перевести текст с английского на русский язык.

Объем - 25 не полных листа А4 (где-то пол листа текста, где-то лист) шрифта 14 с полуторным интервалом.

Пример во вложении.

Срок - 5 дней.

Выберу наиболее оптимальное предложение по соотношению цена/качество.

10 лет назад
Power777
39 лет
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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