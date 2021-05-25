Нужно перевести сайт на английский язык. Текст на русском я собрал в вордовские файлы. Есть версия где текст идёт сплошняком, чтобы его можно было измерить — там порядка 60 тысяч зсп. ...
Перевод сайта.
Приветствую!
Необходимо перевести сайт. Для удобства (или нет) прикрепляю код написания. Прям в коде можно переводить.
Языки:
Английский
Китайский (упрощенный)
Испанский
Французкий
Немецкий
Заявки фрилансеров
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