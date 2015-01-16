Перевод статей на английский

$50
ПереводыЗакрыт1 заявка124 просмотра
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Планируется цикл статей, постов для блога. Объем каждого - 1500-2000 знаков. Нужен идеальный перевод на англиский, т.к. посты будут размещаться зарубежом. Тема: мобильные приложения, мобильный маркетинг.

За каждый пост платим 50 грн (это получится примерно 2 долл. за 1000 зн.).

Но важен хороший перевод, чтобы носители не поняли, что это перевод.

Уточните, все ли подходит?

9 лет назад
serkon
Сергей 
44 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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