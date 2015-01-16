Перевод статей на английский

Перевести 3 предложения на испанский, португальский, польский с русского языка.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Планируется цикл статей, постов для блога. Объем каждого - 1500-2000 знаков. Нужен идеальный перевод на англиский, т.к. посты будут размещаться зарубежом. Тема: мобильные приложения, мобильный маркетинг.
За каждый пост платим 50 грн (это получится примерно 2 долл. за 1000 зн.).
Но важен хороший перевод, чтобы носители не поняли, что это перевод.
Уточните, все ли подходит?
- Похожие заказы
- Переводы3 заявкиЗакрыт9 лет назад
Здравтсвуйте, назовите пожалуйста вашу цену и срок за перевод на английский язык прикрепленного текста.Завершен9 лет назад
Перевести текст с русского на английский. Сегодня. В тексте 124 слова всего. Оплата в WMR или ЯД после выполнения работы. Текст в аттаче. В примечании несколько слов на русском и какие должны быть переводы.Завершен9 лет назад
Есть название бренда, фирма по разработке программного обеспечения. По-английски название звучит красиво, а вот в буквальном переводе на русский - немного странно, видимо не соответствует стилистике русского языка. Поэтому нужно придумать альтернативный перевод, который будет означать ...Завершен9 лет назад
Необходимо русифицировать шаблон интернет магазина (движок opencart). Шаблон висит здесь киндеркаприз.рф Работа будет строится следующим образом: 1) вышлю архив с шаблоном на английском языке 2) переводите 3) выкладываем всю информацию и тестируем корректность перевода; 4) вносим правки и снова тестируем. Интересует ...Закрыт9 лет назад
- $50
Привет, нужно перевести текста на французский язык. Нужен носитель языка или человек с очень высоким уровнем языка. В проекте указывайте ваш уровень языка, и желаемую оплату за 1к символов.Переводы10 заявокЗакрыт9 лет назад
Перевод инструкции, слабо технический текст, 28138 знаков 15 страниц для сравнения могу прислать подобную инструкцию от англичан.Переводы22 заявкиЗакрыт9 лет назад
Объявления составлены на русском - требуется заполнить таблицу английским переводом Там около 2000 символов с пробелами даже меньше. Сделать нужно оперативно.Завершен9 лет назад
Требуется выполнить пару заданий по английскому языку. Исполнителей без отзывов — не беспокоить.Переводы21 заявкаЗакрыт9 лет назад