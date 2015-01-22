Перевод/ вычитка текста на английском

Необходимо перевести первые 9 страниц и часть 10-й (все, что до "References"). отнестись ответственно. при хорошем выполнении работы постоянные заказы обеспечу. новички и люди без отзывов, пожалуйста, не пишите. мне важно, чтобы работа была сделана качественно оплата по ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Выполнение задачи актуально в течении воскресенья.
Есть перевод текста с русского на английский язык (2600 символов).
Текст - информация о услугах продакшн студии (фото).
Нужен специалист с продвинутым уровнем знания языка, желательно с практикой или опытом проживания за рубежом, чтобы понимал, как этот текст будут воспринимать носители языка.
После успешного сотрудничества по этой задаче, с удовольствием поработаем с исполнителем по переводу других текстовых материалов.
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