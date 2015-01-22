Перевод/ вычитка текста на английском

Выполнение задачи актуально в течении воскресенья.

Есть перевод текста с русского на английский язык (2600 символов).

Текст - информация о услугах продакшн студии (фото).

Нужен специалист с продвинутым уровнем знания языка, желательно с практикой или опытом проживания за рубежом, чтобы понимал, как этот текст будут воспринимать носители языка.

После успешного сотрудничества по этой задаче, с удовольствием поработаем с исполнителем по переводу других текстовых материалов.