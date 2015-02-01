Перевод с русского на английский

Нужно перевести несколько текстов и видеоматериалов по рекламе и маркетингу от западных спикеров. Скорость – важна! Работу желательно н.б. давать в таком виде: Если это видеоролик (англоязычный вебинар), то транскрибация со слайдами на рус языке ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо перевести 8500 символов, включая пробелы, текста с русского на английский. Текст не сложный.
Выполнение желательно до конца завтрашнего дня (24,01).
Оплатить смогу только через PayPal, просьба у кого нету ака PayPal или есть, но ограничен на прием не подавать заявки.
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