Статья еженедельно

Для журнала fortrader.ru требуется еженедельно одна интересная зарубежная статья(перевод) на тему трейдинга, желательно форекс, но с таким условием что бы не было переводов этих статей еще в рунете. Предоставлять статью нужно к пятнице каждой недели. Интересует долгосрочное сотрудничество.