Требуется перевод научной статьи

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Завершен2 заявки181 просмотр

Требуется грамотный перевод вот этой статьи на экономическую тему (с элементами математики) hanson.gmu.edu/mktscore.pdf

Просьба указать в комментариях цену за перевод всего документа и срок.

17 лет назад
AFprojects
Aртём 
42 года
18 лет в сервисе
Был
14 лет назад
4 отзыва

Выбранный исполнитель

Novocaine
35 лет
18 лет в сервисе
Был
16 лет назад
17 лет назад
$90
Большое спасибо Николаю за отличный перевод научной статьи. Справился быстро - даже раньше обещанного срока. Ответственный фрилансер. Редкость.
Все гладко и очень оперативно – договорились быстро, оплата пришла сразу после сдачи материала. Работаем дальше. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

Novocaine
35 лет
18 лет в сервисе
Был
16 лет назад
17 лет назад

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