Переводы по медицинской тематике

Я не очень силен в англоязычном интернете, интересует следующее.

Нужен человек с опытом переводов по теме Медицина (ЛОР-заболевания)

Много ли материала по теме ЛОР-заболеваний?

Есть ли новости?

Вы сможете их грамотно перевести?

Интересуют стоимость и примерный объем информации, который вы сможете предоставить по этой узкой теме.