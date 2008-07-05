Надо сделать перевод медицинских статей на немецкий с сохранением форматирования желающие заняться присылайте тестовую страницу № 26 на [email protected] статьи в приложении расчет webmany ...
Перевод с русского на украинский
14.445 знаков без пробелов.
Тест в формате Ворд
От Вас: резюме, портфолио, срок выполнения
Оплата только в Веб Мани ( WMZ или WMR )
Оплачиваю перевод на этот язык только по цене: 1 WMZ - 2000 знаков
Внизу проекта « Предложение фрилансеров ». Просьба там размещать свое предложение.
Не надо мне их посылать в приват.
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Заявки фрилансеров
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