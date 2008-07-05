Перевод с русского на украинский

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Завершен14 заявок540 просмотров

14.445 знаков без пробелов.

Тест в формате Ворд

От Вас: резюме, портфолио, срок выполнения

Оплата только в Веб Мани ( WMZ или WMR )

Оплачиваю перевод на этот язык только по цене: 1 WMZ - 2000 знаков

Внизу проекта « Предложение фрилансеров ». Просьба там размещать свое предложение.

Не надо мне их посылать в приват.

17 лет назад
RBE
77 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Выбранный исполнитель

byelochka
42 года
18 лет в сервисе
Была
11 лет назад
17 лет назад
1 день
Перевод выполнен для одного из крупных интернет порталов. Точно в согласованный срок. Соответственно получила предложение и по дальнейшей работе К положительным характеристикам могу только добавить - человек предоставил четкое грамотное резюме, подтвержденное документами, плюс полные контактные данные что, является большим плюсом
С заказчиком работать очень легко. Тех. задание сформулированно настолько четко, что места для недопонимания задачи просто не остается. Практически всегда доступен для решения дюбых вопросов по проекту. Аккуратен в платежах. Продолжили сотрудничество.

Заявки фрилансеров

byelochka
42 года
18 лет в сервисе
Была
11 лет назад
17 лет назад

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