Перевод инструкции

Требуется перевести небольшой тех. текст — инструкцию к пользованию программой.

Скачать файл нужно здесь http://andrey.abasco.ru/doc.zip

В файле оформление (все картинки, выделения текста и т.п.) нужно оставить как есть, заменить только сопровождающий текст с английского на русский.

Перевод должен быть адаптированным для непродвинутого пользователя, без компьютерного сленга.

Названия кнопок и элементы меню программы переводим в скобках.

Например, фразу «click the “Accept” button» переводим как

«нажмите кнопку “Accept” (Принять)»

Работу нужно сделать до 9.00 понедельника 30 июня, а лучше за воскресенье.

В аську писать не надо, оставляйте конкретные предложения здесь (или емейл, приват).