Документация и перевод (EN,NL,DE,RU)

Приветствую!

Есть программа, нужно написать UserGuide (до 20 стр.) на разных языках (EN,RU,NL,DE) и перевести интерфейс на языки (NL,DE).

Предоставлю программу, мануал похожей программы для UserGuide, и текст на EN (что сам написал).

Предоставлю файл с текстом для перевода интерфейса на EN языке.

Оплата только WU!

Жду предложений с ценами и контактами.