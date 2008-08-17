Перевод текстов (только для либертарианцев)

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Завершен9 заявок560 просмотров

Оргкомитету "Либертарианской Партии России" требуются переводчики для реализации инициативы по переводу иностранной политической и экономической литературы на русский язык. Рассматриваться будут только предложения от тех, кто поддерживает либертарианцев и "австрийскую школу экономики". На данный момент список литературы к переводу представлен здесь:

http://libertynews.ru/node/139

Финансирование будет осуществляться следующим образом:

Вы выбираете подходящий для себя материал и присылаете нам свои расценки. Мы рассматриваем и утверждаем Вашу кандидатуру на открытом голосовании. После этого будет сформирована соответствующая инициатива согласно положению устава Партии о "Финансировании Инициатив". После сбора средств и оплаты Вам, Вы можете приступать к переводу. Сроки договорные. Просим всех заинтересовавшихся писать сюда.

P.S. Оплату можем производить только дееспособным гражданам РФ, достигшим 18 лет

Node.js
17 лет назад
Libertarian_Part
125 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

Выбранный исполнитель

kiloskelet
Владимир 
47 лет
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
17 лет назад
Хорошее качество перевода. Владимир хорошо разбирается в философских и экономических текстах.

Заявки фрилансеров

kiloskelet
Владимир 
47 лет
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
17 лет назад

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