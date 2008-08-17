Перевод текста ~ 15 000 символов без пробелов оплата в WMZ желательно в пределах 3 WMZ/1000 пример текста - http://sweetbox.ru/test.txt оставляйте предложения с ценой и сроком
Перевод текстов (только для либертарианцев)
Оргкомитету "Либертарианской Партии России" требуются переводчики для реализации инициативы по переводу иностранной политической и экономической литературы на русский язык. Рассматриваться будут только предложения от тех, кто поддерживает либертарианцев и "австрийскую школу экономики". На данный момент список литературы к переводу представлен здесь:
http://libertynews.ru/node/139
Финансирование будет осуществляться следующим образом:
Вы выбираете подходящий для себя материал и присылаете нам свои расценки. Мы рассматриваем и утверждаем Вашу кандидатуру на открытом голосовании. После этого будет сформирована соответствующая инициатива согласно положению устава Партии о "Финансировании Инициатив". После сбора средств и оплаты Вам, Вы можете приступать к переводу. Сроки договорные. Просим всех заинтересовавшихся писать сюда.
P.S. Оплату можем производить только дееспособным гражданам РФ, достигшим 18 лет
Выбранный исполнитель
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