Перевод текстов (только для либертарианцев)

Оргкомитету "Либертарианской Партии России" требуются переводчики для реализации инициативы по переводу иностранной политической и экономической литературы на русский язык. Рассматриваться будут только предложения от тех, кто поддерживает либертарианцев и "австрийскую школу экономики". На данный момент список литературы к переводу представлен здесь:

http://libertynews.ru/node/139

Финансирование будет осуществляться следующим образом:

Вы выбираете подходящий для себя материал и присылаете нам свои расценки. Мы рассматриваем и утверждаем Вашу кандидатуру на открытом голосовании. После этого будет сформирована соответствующая инициатива согласно положению устава Партии о "Финансировании Инициатив". После сбора средств и оплаты Вам, Вы можете приступать к переводу. Сроки договорные. Просим всех заинтересовавшихся писать сюда.

P.S. Оплату можем производить только дееспособным гражданам РФ, достигшим 18 лет