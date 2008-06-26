Русско-английский перевод

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Завершен10 заявок405 просмотров

Перевод текста ~ 15 000 символов без пробелов

оплата в WMZ

желательно в пределах 3 WMZ/1000

пример текста - http://sweetbox.ru/test.txt

оставляйте предложения с ценой и сроком

17 лет назад
saroyama
47 лет
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

Labik
38 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
9 отзывов(-1)
17 лет назад
$40
1 день
Выполненной работой доволен (рус.-англ. перевод).
Все отлично

Заявки фрилансеров

Labik
38 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
9 отзывов(-1)
17 лет назад

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