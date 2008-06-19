Нужен текст на русском языке для перевода на английский (перевод сделаю сам). Требования к тексту: 50 000 знаков (без пробелов, знаков препинания), лексика должна быть не сильно сложной, текст должен быть на одну тему. Для проверки высылайте несколько выдержек из текста. Оплата за текст - 7-10$