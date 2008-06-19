Бюро переводов «Альянс PRO» объявляет о наборе переводчиков, редакторов и корректоров на проект в сфере нефтяной промышленности. Направление перевода с английского на русский. Если у вас есть опыт работы, теоретические или практические знания в этой ...
Нужен текст
Нужен текст на русском языке для перевода на английский (перевод сделаю сам). Требования к тексту: 50 000 знаков (без пробелов, знаков препинания), лексика должна быть не сильно сложной, текст должен быть на одну тему. Для проверки высылайте несколько выдержек из текста. Оплата за текст - 7-10$
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