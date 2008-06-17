Срочно требуeтся перевод ENRU по нефтянке

Бюро переводов «Альянс PRO» объявляет о наборе переводчиков, редакторов и корректоров на проект в сфере нефтяной промышленности. Направление перевода с английского на русский. Если у вас есть опыт работы, теоретические или практические знания в этой сфере, приглашаем вас прислать свое резюме, информацию о тарифах и опыте в данной области. Также, возможно, мы попросим вас пройти тестирование для работы в данном проекте. Для того, чтобы принять участие в проекте, необходимо прислать информацию по адресу [email protected] с пометкой "Нефтяной проект" в теме письма. Общий объем текста 150 000 слов/ок.600 страниц.

Все вопросы направлять по адресу [email protected], по ICQ 371662848, skype russian-perevod. Заявки принимаются 20 июня до 17.00 по московскому времени.