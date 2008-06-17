Оргкомитету "Либертарианской Партии России" требуются переводчики для реализации инициативы по переводу иностранной политической и экономической литературы на русский язык. Рассматриваться будут только предложения от тех, кто поддерживает либертарианцев и "австрийскую школу экономики". На данный момент ...
Требуется перевести сайт
Требуется перевести сайт типа этого, точнее перевести языковой файл на руский с английского, оплата по факту качественного выполнения
отвечу либо здесь либо в скайп webstudy
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