Требуется перевести сайт

$10
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Закрыт9 заявок218 просмотров

Требуется перевести сайт типа этого, точнее перевести языковой файл на руский с английского, оплата по факту качественного выполнения

отвечу либо здесь либо в скайп webstudy

17 лет назад
snake89
36 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад
2 отзыва

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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