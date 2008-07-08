Перевод текста с немецкого на английский

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Завершен2 заявки298 просмотров

Доброе время суток.

Нужно перевести тексты в аттаче с немецкого на английский.

Текст юридический и соответсвенно сложный.

Клиент хочит профессиональный перевод. Прежде чем мы комуто отдадим техт, прошу перевести этот блок, для того что бы клиент смог убедится в профессиональности.

Будем рады сотрудничеству.

Сергей

III. Verkehrswert

Als Grundstückswert wird der Verkehrswert vom Vollstreckungsgericht festgesetzt (§ 74 a Abs. 5 S. 1 ZVG). Der im Rahmen eines vom Gericht durch Verkehrswertgutachten eines Sachverständigen ermittelte Wert, gibt den zum Ermittlungszeitpunkt im gewöhnlichen Geschäftsverkehr durch freihändige Veräußerung zu erzielenden Wert des Objektes an (Marktwert).

Das zur Festsetzung des Verkehrswertes errichtete Wertgutachten kann in aller Regel zur Information der Bieterinteressenten auf der Geschäftsstelle des Amtsgerichtes kostenlos eingesehen werden.

Das Gericht hat den Verkehrswert rechtzeitig vor dem Versteigerungstermin festzu-setzen, damit dessen Angabe gemäß § 38 ZVG in der (Versteigerungs-) Terminbe-stimmung möglich ist. Für Verfahrensbeteiligte ist die Herbeiführung einer Rechts-mittelentscheidung aufgrund von Einwendungen gegen den Verkehrswert grund-sätzlich möglich.

Der Verkehrswertfestsetzungsbeschluss kann –ausgenommen von Mietern und Pächtern- von allen Beteiligten i. S. v. § 9 ZVG mit dem Rechtsmittel der sofortigen Beschwerde angefochten werden (§ 74a Abs. 5 S.3 ZVG). Dem Beschluss vorange-hende Rechtsmittel, sind unterdessen einfacher und weniger zeitaufwändig.

17 лет назад
Suworoff
45 лет
17 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

Выбранный исполнитель

apollinaris
Сергей 
42 года
18 лет в сервисе
Был
8 лет назад
17 лет назад
$200
Отличный freelancer! Перевел сложнейший юридический текст, качественно и главное вовремя!
Отличный заказчик! Очень приятен в общении, доступно объясняет задание, вовремя оплата - что еще нужно? =) АА+!

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apollinaris
Сергей 
42 года
18 лет в сервисе
Был
8 лет назад
17 лет назад

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