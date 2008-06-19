Нужно перевести скрипт.(русско-английский перевод)

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Закрыт19 заявок364 просмотра

ТЗ:

Перевод скрипта с русского на английский язык.

От вас:

1.Цена.

2.Опыт.

3.Сроки.

В своём предложении описывайте эти 3 пункта.

В прикреплёном файле пример.

17 лет назад
d3rew
42 года
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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