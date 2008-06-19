Нужно написать сочинение на английском языке по правилам. Чтобы было: topic sentence intruduction structure of body conclusion Соченение должно быть написано в одном определенном стиле: description definition ...
Нужно перевести скрипт.(русско-английский перевод)
ТЗ:
Перевод скрипта с русского на английский язык.
От вас:
1.Цена.
2.Опыт.
3.Сроки.
В своём предложении описывайте эти 3 пункта.
В прикреплёном файле пример.
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