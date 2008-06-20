Нужен текст на русском языке для перевода на английский (перевод сделаю сам). Требования к тексту: 50 000 знаков (без пробелов, знаков препинания), лексика должна быть не сильно сложной, текст должен быть на одну тему. Для ...
Сочинение на английском языке по правилам
Нужно написать сочинение на английском языке по правилам.
Чтобы было:
topic sentence
intruduction
structure of body
conclusion
Соченение должно быть написано в одном определенном стиле:
description
definition
process
contast
compare
classification
persuasion
narration
Объем - примерно половина листа A4 14 шрифтом.
Исполнитель ищется срочно, опыт подобных работ обязателен.
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