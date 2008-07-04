Локализация MMORPG игры Age of Conan

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Общий объём проекта = 1,2-1,3 млн. слов.
Сроки работы 04.07.08.-30.09.08
Предоставляется глоссарий базовых терминов для облегчения работы.
Формат исходного текста: Microsoft Excel
Формат текста перевода: Microsoft Excel
Оплата – 0,02 $ за слово.
Перед работой необходимо выполнить тест-задание. Тест-задание не оплачивается.
Резюме и запрос на тест-задание высылайте на почту [email protected]
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