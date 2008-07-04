Локализация MMORPG игры Age of Conan

  1. Биржа фриланса
  2. Переводы
Закрыт10 заявок412 просмотров

Фэнтезийный мир произведений Р.Э.Говарда о Конане-варваре.

Общий объём проекта = 1,2-1,3 млн. слов.

Сроки работы 04.07.08.-30.09.08

Предоставляется глоссарий базовых терминов для облегчения работы.

Формат исходного текста: Microsoft Excel

Формат текста перевода: Microsoft Excel

Оплата – 0,02 $ за слово.

Перед работой необходимо выполнить тест-задание. Тест-задание не оплачивается.

Резюме и запрос на тест-задание высылайте на почту [email protected]

17 лет назад
dhamin
Денис 
42 года
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Нужно перевести надпись на этикетке

    Добрый день! Нужно перевести надпись на этикете с английского на русский. Этикетку приложил к заданию. Думаю, это стоит рублей 50. Оплата только Яндекс-деньгами.

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Перевести небольшой текст с рус на native english

    Приветствую, необходимо перевести небольшой текст, по большей части связанный с медицинскими препаратами на native english. Текст реально небольшой, максимум стандартных предложений 10. Кто за сколько возьмется? Сделать нужно сегодня, ...

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Перевод с английского языка двух небольших статей

    Добрый день! Есть две статьи нужен качественный перевод, если ваши переводы будут на хорошем уровне, возможно сотрудничество на постоянной основе. Тематика оптика, очки, линзы и т.д. Жду ваших ...

    Переводы4 исполнителя
    Закрыт
    17 лет назад

  • Переводы спортивной литературы

    Для перевода спортивной литературы требуются переводчики с немецкого и скандинавских языков. Основные направления : лыжи и велосипед. Возможны переводы других тем. Требования: знание тематики (желательно знание основ физиологии спорта), владение литературным русским языком ...

    Переводы11 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Документация и перевод (EN,NL,DE,RU)

    Приветствую! Есть программа, нужно написать UserGuide (до 20 стр.) на разных языках (EN,RU,NL,DE) и перевести интерфейс на языки (NL,DE). Предоставлю программу, мануал похожей программы для UserGuide, и текст на EN (что сам написал). ...

    Переводы1 исполнитель
    Закрыт
    17 лет назад

  • Перевод текста с немецкого на английский

    Доброе время суток. Нужно перевести тексты в аттаче с немецкого на английский. Текст юридический и соответсвенно сложный. Клиент хочит профессиональный перевод. Прежде чем мы комуто отдадим техт, прошу перевести этот ...

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Сочинение на английском языке по правилам

    Нужно написать сочинение на английском языке по правилам. Чтобы было: topic sentence intruduction structure of body conclusion Соченение должно быть написано в одном определенном стиле: description definition ...

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад