Перевести небольшой текст с рус на native english

Приветствую, необходимо перевести небольшой текст, по большей части связанный с медицинскими препаратами на native english.

Текст реально небольшой, максимум стандартных предложений 10.

Кто за сколько возьмется? Сделать нужно сегодня, без отзывов по переводу - не предлагайте свои услуги, так как вещь достаточно серьезная.

С уважением.