Добрый день! Есть две статьи нужен качественный перевод, если ваши переводы будут на хорошем уровне, возможно сотрудничество на постоянной основе. Тематика оптика, очки, линзы и т.д. Жду ваших ...
Перевести небольшой текст с рус на native english
Приветствую, необходимо перевести небольшой текст, по большей части связанный с медицинскими препаратами на native english.
Текст реально небольшой, максимум стандартных предложений 10.
Кто за сколько возьмется? Сделать нужно сегодня, без отзывов по переводу - не предлагайте свои услуги, так как вещь достаточно серьезная.
С уважением.
Выбранный исполнитель
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