Перевод с английского языка двух небольших статей

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Закрыт38 заявок949 просмотров

Добрый день!

Есть две статьи нужен качественный перевод, если ваши переводы будут на хорошем уровне, возможно сотрудничество на постоянной основе.

Тематика оптика, очки, линзы и т.д.

Жду ваших предложений!

Просьба не писать по ICQ, пишите всё сюда!

В приложении смотрите пример статьи и пример как НЕ нужно переводить, только качественный перевод.

Не нужно мне присылать копи-паст переводы из ПРОМТа и прочих программ.

17 лет назад
opticus
Данил 
42 года
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Выбранные исполнители

Novocaine
35 лет
18 лет в сервисе
Был
16 лет назад
17 лет назад
apollinaris
Сергей 
42 года
18 лет в сервисе
Был
8 лет назад
17 лет назад
Liubania
Любовь 
40 лет
18 лет в сервисе
Была
10 лет назад
17 лет назад
$500
2 дня
David_T
Давид 
40 лет
18 лет в сервисе
Был
14 дней назад
17 лет назад

Заявки фрилансеров

Novocaine
35 лет
18 лет в сервисе
Был
16 лет назад
17 лет назад
apollinaris
Сергей 
42 года
18 лет в сервисе
Был
8 лет назад
17 лет назад
Liubania
Любовь 
40 лет
18 лет в сервисе
Была
10 лет назад
17 лет назад
David_T
Давид 
40 лет
18 лет в сервисе
Был
14 дней назад
17 лет назад

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