Перевод с английского языка двух небольших статей

Добрый день!

Есть две статьи нужен качественный перевод, если ваши переводы будут на хорошем уровне, возможно сотрудничество на постоянной основе.

Тематика оптика, очки, линзы и т.д.

Жду ваших предложений!

Просьба не писать по ICQ, пишите всё сюда!

В приложении смотрите пример статьи и пример как НЕ нужно переводить, только качественный перевод.

Не нужно мне присылать копи-паст переводы из ПРОМТа и прочих программ.