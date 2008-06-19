Приветствую! Есть программа, нужно написать UserGuide (до 20 стр.) на разных языках (EN,RU,NL,DE) и перевести интерфейс на языки (NL,DE). Предоставлю программу, мануал похожей программы для UserGuide, и текст на EN (что сам написал). ...
Переводы спортивной литературы
Для перевода спортивной литературы требуются переводчики с немецкого и скандинавских языков. Основные направления : лыжи и велосипед. Возможны переводы других тем.
Требования: знание тематики (желательно знание основ физиологии спорта),
владение литературным русским языком
Резюме присылайте по адресу электронной почты: [email protected]
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