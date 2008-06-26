Приветствую, необходимо перевести небольшой текст, по большей части связанный с медицинскими препаратами на native english. Текст реально небольшой, максимум стандартных предложений 10. Кто за сколько возьмется? Сделать нужно сегодня, ...
Нужно перевести надпись на этикетке
Добрый день!
Нужно перевести надпись на этикете с английского на русский. Этикетку приложил к заданию.
Думаю, это стоит рублей 50. Оплата только Яндекс-деньгами.
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