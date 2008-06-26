Нужно перевести надпись на этикетке

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Завершен6 заявок229 просмотров

Добрый день!

Нужно перевести надпись на этикете с английского на русский. Этикетку приложил к заданию.

Думаю, это стоит рублей 50. Оплата только Яндекс-деньгами.

17 лет назад
Nikopolo
Андрей 
39 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

dikgenius
Дмитрий 
39 лет
19 лет в сервисе
Был
10 лет назад
17 лет назад
Всё сделал очень быстро, без лишних распросов.
Приятно работать с заказчиком. На организацию процесса выяснения вопросов и оплаты ушло минимум времени.

Заявки фрилансеров

dikgenius
Дмитрий 
39 лет
19 лет в сервисе
Был
10 лет назад
17 лет назад

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