Перевод для журнала

  1. Биржа фриланса
  2. Переводы
Закрыт16 заявок527 просмотров

Нужен переводчик еженедельного журнала fortrader.ru для организации электронной английской версии. Журнал выходит по понедельникам, английская версия должна выходить не позднее вечера вторника.

Рассмотрим различные варианты сотрудничества:

1. % от рекламы в английской версии журнала, укажите желаемый %.

2. Фиксированная сумма за перевод всего журнала в USD, укажите сумму.

3. % от рекламы в английской версии журнала и фиксированная сумма в USD, укажите процент и сумму.

4. Другое предложение

17 лет назад
nolesxp
Юрий 
40 лет
19 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Перевод инструкции

    Требуется перевести небольшой тех. текст — инструкцию к пользованию программой. Скачать файл нужно здесь http://andrey.abasco.ru/doc.zip В файле оформление (все картинки, выделения текста и т.п.) нужно оставить как есть, заменить только сопровождающий текст с ...

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Локализация MMORPG игры Age of Conan

    Фэнтезийный мир произведений Р.Э.Говарда о Конане-варваре. Общий объём проекта = 1,2-1,3 млн. слов. Сроки работы 04.07.08.-30.09.08 Предоставляется глоссарий базовых терминов для облегчения работы. Формат исходного текста: Microsoft ...

    Переводы10 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Нужно перевести надпись на этикетке

    Добрый день! Нужно перевести надпись на этикете с английского на русский. Этикетку приложил к заданию. Думаю, это стоит рублей 50. Оплата только Яндекс-деньгами.

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Перевести небольшой текст с рус на native english

    Приветствую, необходимо перевести небольшой текст, по большей части связанный с медицинскими препаратами на native english. Текст реально небольшой, максимум стандартных предложений 10. Кто за сколько возьмется? Сделать нужно сегодня, ...

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Перевод с английского языка двух небольших статей

    Добрый день! Есть две статьи нужен качественный перевод, если ваши переводы будут на хорошем уровне, возможно сотрудничество на постоянной основе. Тематика оптика, очки, линзы и т.д. Жду ваших ...

    Переводы4 исполнителя
    Закрыт
    17 лет назад

  • Переводы спортивной литературы

    Для перевода спортивной литературы требуются переводчики с немецкого и скандинавских языков. Основные направления : лыжи и велосипед. Возможны переводы других тем. Требования: знание тематики (желательно знание основ физиологии спорта), владение литературным русским языком ...

    Переводы11 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Документация и перевод (EN,NL,DE,RU)

    Приветствую! Есть программа, нужно написать UserGuide (до 20 стр.) на разных языках (EN,RU,NL,DE) и перевести интерфейс на языки (NL,DE). Предоставлю программу, мануал похожей программы для UserGuide, и текст на EN (что сам написал). ...

    Переводы1 исполнитель
    Закрыт
    17 лет назад

  • Перевод текста с немецкого на английский

    Доброе время суток. Нужно перевести тексты в аттаче с немецкого на английский. Текст юридический и соответсвенно сложный. Клиент хочит профессиональный перевод. Прежде чем мы комуто отдадим техт, прошу перевести этот ...

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад