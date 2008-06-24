Надо сделать перевод медицинских статей на немецкий с сохранением форматирования желающие заняться присылайте тестовую страницу № 26 на [email protected] статьи в приложении расчет webmany ...
Перевод для журнала
Нужен переводчик еженедельного журнала fortrader.ru для организации электронной английской версии. Журнал выходит по понедельникам, английская версия должна выходить не позднее вечера вторника.
Рассмотрим различные варианты сотрудничества:
1. % от рекламы в английской версии журнала, укажите желаемый %.
2. Фиксированная сумма за перевод всего журнала в USD, укажите сумму.
3. % от рекламы в английской версии журнала и фиксированная сумма в USD, укажите процент и сумму.
4. Другое предложение
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