Ru-En технический перевод

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Закрыт7 заявок362 просмотра

Наше Бюро ищет опытных технических переводчиков и редакторов. Большие объемы, стабильная загрузка. Перевод на английский язык. Требования: опыт технических переводов, отличное знание английского языка, знание Trados, умение работать в команде, знание Wiki. Резюме высылать на электронную почту ([email protected])

17 лет назад
JILilas
Елена 
51 год
19 лет в сервисе
Была
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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