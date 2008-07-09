Перевод текста (100 тысяч символов) с англ. на рус

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Переводы
Завершен6 заявок447 просмотров

Задача: Перевод текста (100 тысяч символов) тематики «система менеджмента качества».

Срок сдачи работы: Понедельник 10 утра по Московскому времени

Стоимость работы: до 500 WMZ (оплата через безопасную сделку)

По сути своей, перевод представляет собой строгое следование установленными в ГОСТ терминам. Каждое второе словосочетание – это термин, перед его переводом необходимо проверить, как оно было переведено по ГОСТу.

Вложено 3 файла.

С образцом текста,

ISO 9001-2000 (английский вариант стандарта)

ГОСТ Р ИСО 9001-2001 (полный русский аналог стандарта)

(к примеру, текст образца относится к пункту 5.5.1 стандарта ISO)

Так, или иначе необходимо проверять каждый встречающийся термин при переводе в документе ISO 9001-2000 на наличие соответствующего русскоязычного в документе ГОСТ Р ИСО 9001-2001.

Уважаемые участники конкурса убедительная просьба при вашем желании участвовать выполнять следующие условия

1. Не пишите личные сообщения, если вы не сделали заявку по форме. Это создает жуткую путаницу и неразбериху.

2. Оставлять заявку исключительно по форме и прилагать ваш вариант перевода пробной страницы.

Образец заявки:

1. Стоимость работы по переводу указанного текста за 5 дней (до понедельника 10 утра)

2. Краткий опыт работы с переводчиком

3. Ссылка на ваш вариант перевода.

17 лет назад
inoline
41 год
18 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

P_I_V
Игорь 
42 года
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
2 отзыва
17 лет назад
Великолепная работа по переводу большого документа тематики Системы Менеджмента с английского на русский язык. Быстро, качественно и за хорошую цену. рекомендую!
Работать с Евгением было приятно во всех отношениях. Никакой неопределенности, оперативное решение рабочих вопросов, своевременная оплата. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

P_I_V
Игорь 
42 года
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
2 отзыва
17 лет назад

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