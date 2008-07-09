Перевод текста (100 тысяч символов) с англ. на рус

Задача: Перевод текста (100 тысяч символов) тематики «система менеджмента качества».

Срок сдачи работы: Понедельник 10 утра по Московскому времени

Стоимость работы: до 500 WMZ (оплата через безопасную сделку)

По сути своей, перевод представляет собой строгое следование установленными в ГОСТ терминам. Каждое второе словосочетание – это термин, перед его переводом необходимо проверить, как оно было переведено по ГОСТу.

Вложено 3 файла.

С образцом текста,

ISO 9001-2000 (английский вариант стандарта)

ГОСТ Р ИСО 9001-2001 (полный русский аналог стандарта)

(к примеру, текст образца относится к пункту 5.5.1 стандарта ISO)

Так, или иначе необходимо проверять каждый встречающийся термин при переводе в документе ISO 9001-2000 на наличие соответствующего русскоязычного в документе ГОСТ Р ИСО 9001-2001.

Уважаемые участники конкурса убедительная просьба при вашем желании участвовать выполнять следующие условия

1. Не пишите личные сообщения, если вы не сделали заявку по форме. Это создает жуткую путаницу и неразбериху.

2. Оставлять заявку исключительно по форме и прилагать ваш вариант перевода пробной страницы.

Образец заявки:

1. Стоимость работы по переводу указанного текста за 5 дней (до понедельника 10 утра)

2. Краткий опыт работы с переводчиком

3. Ссылка на ваш вариант перевода.