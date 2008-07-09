Переводы с английского. Финансовая тематика

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Завершен15 заявок291 просмотр

Требуются переводы статей финансовой тематики. Оригинальный язык английский. Возможно сотрудничество на постоянной основе.

Срок исполнения заказа: 2-4 часа. Заказы поступают в первой половине дня.

17 лет назад
Solod497
Максим 
44 года
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

Выбранный исполнитель

be7ll
60 лет
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
3 отзыва
17 лет назад
Грамотный перевод. Хороший литературный язык. Переводит быстро. Все нравится.

Заявки фрилансеров

be7ll
60 лет
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
3 отзыва
17 лет назад

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