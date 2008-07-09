Переводы с английского. Финансовая тематика

Требуется перевести небольшой тех. текст — инструкцию к пользованию программой. Скачать файл нужно здесь http://andrey.abasco.ru/doc.zip В файле оформление (все картинки, выделения текста и т.п.) нужно оставить как есть, заменить только сопровождающий текст с ...