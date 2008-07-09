Перевод технический, с английского на русский

$50
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Завершен10 заявок495 просмотров

Добрый день!

Нужен перевод с английского на русский язык. Подробности:

1) направление: с английского на русский язык.

2) тематика: инструкция по установке зерносушилки; есть глоссарий терминов в Excel/MultiTerm на выбор.

3) объем: 5-6 страниц (по 1800 знаков)

3) срок: 02.07.08, 09.00 по московскому.

4) оплата: USD 6 / 1 страница (1800 знаков); системой Webmoney, Анелик, Контакт, Unistream, т.п. в течение 1-2 банковских дней после получения выполненной работы.

5) критерий: качественный перевод тестового отрывка (объемом 49 слов); текст для пробного перевода приводится ниже.

Кто может помочь, пишите на адрес: [email protected]

ICQ: 233 802 157

Если есть возможность, в контактах укажите ICQ и/или телефон, чтобы быстрее согласовать размещение заказа.

С уважением,

Александр

Компания «Прайм»

Текст для пробного перевода (49 слов).

It is the customer's responsibility to provide the power source to the control cabinet that meets all requirements of the local electrical codes. The power supply must be adequately fused and have a main disconnect. It is suggested that a qualified electrician be consulted for all electrical work needed.

17 лет назад
AlexanderPraim
Александр 
45 лет
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранные исполнители

moigalcionoc
51 год
17 лет в сервисе
Была
15 лет назад
17 лет назад
Перевод с английского на русский язык технического текста Галина выполнила быстро и качественно. Перевод выполнен в срок, с соблюдением терминологии, указанной в глоссарии заказчика. Также надо отметить оперативность работы и переписки по вопросам, связанным с заданием. Спасибо!
Очень приятно работать и общаться с таким заказчиком. Александр четко сформулировал задачу, быстро отвечал на возникающие по ходу работы вопросы, своевременно оплатил заказ. Надежный и серьезный человек.
SmartTranslator
Translator 
125 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад
1 отзыв(-1)
17 лет назад
Игорь получил заказ на перевод, но, к сожалению, перевод не выполнил, чем подвел заказчика. Об отказе от задания не предупредил, на связь так и не вышел.
apollinaris
Сергей 
42 года
18 лет в сервисе
Был
8 лет назад
17 лет назад
$50
Перевод с английского на русский язык технического текста Сергей выполнил быстро и качественно. Перевод выполнен в срок, с соблюдением терминологии, указанной в глоссарии заказчика. Также надо отметить оперативность работы и переписки по вопросам, связанным с заданием. Спасибо!
Это уже не первый раз, когда я сотрудничаю с данным заказчиком. В очередной раз убеждаешься, что люди ответственные, умеют четко поставить задачу, где нужно - пойти на компромисс. Спасибо за сотрудничество!
8davids8
Максим 
35 лет
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад
17 лет назад
$50
Перевод с английского на русский язык технического текста Максим выполнил быстро и качественно. Перевод выполнен в срок, с соблюдением терминологии, указанной в глоссарии заказчика. Также надо отметить оперативность работы и переписки по вопросам, связанным с заданием. Спасибо!
Спасибо за взаимовыгодное сотрудничество!

Заявки фрилансеров

moigalcionoc
51 год
17 лет в сервисе
Была
15 лет назад
17 лет назад
SmartTranslator
Translator 
125 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад
1 отзыв(-1)
17 лет назад
apollinaris
Сергей 
42 года
18 лет в сервисе
Был
8 лет назад
17 лет назад
8davids8
Максим 
35 лет
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад
17 лет назад

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