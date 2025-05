Перевод технический, с английского на русский

Добрый день!

Нужен перевод с английского на русский язык. Подробности:

1) направление: с английского на русский язык.

2) тематика: инструкция по установке зерносушилки; есть глоссарий терминов в Excel/MultiTerm на выбор.

3) объем: 5-6 страниц (по 1800 знаков)

3) срок: 02.07.08, 09.00 по московскому.

4) оплата: USD 6 / 1 страница (1800 знаков); системой Webmoney, Анелик, Контакт, Unistream, т.п. в течение 1-2 банковских дней после получения выполненной работы.

5) критерий: качественный перевод тестового отрывка (объемом 49 слов); текст для пробного перевода приводится ниже.

Кто может помочь, пишите на адрес: [email protected]

ICQ: 233 802 157

Если есть возможность, в контактах укажите ICQ и/или телефон, чтобы быстрее согласовать размещение заказа.

С уважением,

Александр

Компания «Прайм»

Текст для пробного перевода (49 слов).

It is the customer's responsibility to provide the power source to the control cabinet that meets all requirements of the local electrical codes. The power supply must be adequately fused and have a main disconnect. It is suggested that a qualified electrician be consulted for all electrical work needed.