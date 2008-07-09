Надо сделать перевод медицинских статей на немецкий с сохранением форматирования желающие заняться присылайте тестовую страницу № 26 на [email protected] статьи в приложении расчет webmany ...
Перевод технический, с английского на русский
Добрый день!
Нужен перевод с английского на русский язык. Подробности:
1) направление: с английского на русский язык.
2) тематика: инструкция по установке зерносушилки; есть глоссарий терминов в Excel/MultiTerm на выбор.
3) объем: 5-6 страниц (по 1800 знаков)
3) срок: 02.07.08, 09.00 по московскому.
4) оплата: USD 6 / 1 страница (1800 знаков); системой Webmoney, Анелик, Контакт, Unistream, т.п. в течение 1-2 банковских дней после получения выполненной работы.
5) критерий: качественный перевод тестового отрывка (объемом 49 слов); текст для пробного перевода приводится ниже.
Кто может помочь, пишите на адрес: [email protected]
ICQ: 233 802 157
Если есть возможность, в контактах укажите ICQ и/или телефон, чтобы быстрее согласовать размещение заказа.
С уважением,
Александр
Компания «Прайм»
Текст для пробного перевода (49 слов).
It is the customer's responsibility to provide the power source to the control cabinet that meets all requirements of the local electrical codes. The power supply must be adequately fused and have a main disconnect. It is suggested that a qualified electrician be consulted for all electrical work needed.
Выбранные исполнители
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $100Переводы1 исполнительЗавершен17 лет назад
- $60
Требуется перевести договор с английского на русский язык. Срочно - перевод нужен завтра, до 16-00. Оплата - webmoney по факту получения перевода.Завершен17 лет назад
42.624 знаков без пробелов. Тест в формате Ворд От Вас: резюме, портфолио, рекомендации, срок выполнения Оплата только в Веб Мани ( WMZ или WMR ...Завершен17 лет назад
14.445 знаков без пробелов. Тест в формате Ворд От Вас: резюме, портфолио, срок выполнения Оплата только в Веб Мани ( WMZ или WMR ) ...Завершен17 лет назад
Добрый день! Необходимо перевести сайт на английский язык. Вот ссылка: www.piping.ru Указывайте цену за 1000 знаков перевода.Переводы20 заявокЗакрыт17 лет назад
Требуется перевести несколько текстов с русского на французский, при обращении указывайте сразу цены!Переводы7 заявокЗакрыт17 лет назад
Наше Бюро ищет опытных технических переводчиков и редакторов. Большие объемы, стабильная загрузка. Перевод на английский язык. Требования: опыт технических переводов, отличное знание английского языка, знание Trados, умение работать в команде, знание Wiki. Резюме высылать на ...Переводы7 заявокЗакрыт17 лет назад
Нужен переводчик еженедельного журнала fortrader.ru для организации электронной английской версии. Журнал выходит по понедельникам, английская версия должна выходить не позднее вечера вторника. Рассмотрим различные варианты сотрудничества: 1. % от ...Переводы16 заявокЗакрыт17 лет назад
Требуется перевести небольшой тех. текст — инструкцию к пользованию программой. Скачать файл нужно здесь http://andrey.abasco.ru/doc.zip В файле оформление (все картинки, выделения текста и т.п.) нужно оставить как есть, заменить только сопровождающий текст с ...Завершен17 лет назад
Фэнтезийный мир произведений Р.Э.Говарда о Конане-варваре. Общий объём проекта = 1,2-1,3 млн. слов. Сроки работы 04.07.08.-30.09.08 Предоставляется глоссарий базовых терминов для облегчения работы. Формат исходного текста: Microsoft ...Переводы10 заявокЗакрыт17 лет назад