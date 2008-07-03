Надо сделать перевод медицинских статей на немецкий с сохранением форматирования желающие заняться присылайте тестовую страницу № 26 на [email protected] статьи в приложении расчет webmany ...
Перевод текста договора. 16 000 знаков.
Требуется перевести договор с английского на русский язык.
Срочно - перевод нужен завтра, до 16-00.
Оплата - webmoney по факту получения перевода.
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