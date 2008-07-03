Перевод текста договора. 16 000 знаков.

$60
  1. Биржа фриланса
  2. Переводы
Завершен7 заявок251 просмотр

Требуется перевести договор с английского на русский язык.

Срочно - перевод нужен завтра, до 16-00.

Оплата - webmoney по факту получения перевода.

17 лет назад
kurochkins
Slave 
125 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Выбранный исполнитель

kerulen
43 года
17 лет в сервисе
Была
16 лет назад
17 лет назад
$60
Ольга выполнила перевод качественно и быстро, даже раньше оговоренных сроков. Планирую обращаться с похожими задачами именно к ней. Рекомендую как грамотного и ответственного подрядчика.
Очень приятный заказчик: четко ставит цели, соблюдает обязательства.

Заявки фрилансеров

kerulen
43 года
17 лет в сервисе
Была
16 лет назад
17 лет назад

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