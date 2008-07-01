Перевод 83 страниц с английского языка на русский

Требуется перевод 83х страниц текста тематики «система менеджмента качества». Исходный материал написан на простом английском языке.

Перевод должен быть выполнен с использованием терминологии принятом в системе ГОСТ Р ИСО 9001-2001 (текст стандарта вложен).

В своей заявке, пожалуйста, укажите

1. Ваш опыт работы с переводами по системе менеджмента (и если есть в системе менеджмента качества)

2. Срок за который вы готовы сделать работу

3. Цена

Работа, скорее всего, будет отдана тому частнику, который заявит наименьшую стоимость и сроки выполнения работ, при сохранении высокого качества перевода.

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