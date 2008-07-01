Необходимо перевести выписку из государственного реестра юр.лиц (11 страниц) и свидетельство о регистрации права (5 страниц) с русского на английский, как можно скорее. Все документы в jpg формате. Пожалуйтса пришлите варианты ...
Перевод 83 страниц с английского языка на русский
Требуется перевод 83х страниц текста тематики «система менеджмента качества». Исходный материал написан на простом английском языке.
Перевод должен быть выполнен с использованием терминологии принятом в системе ГОСТ Р ИСО 9001-2001 (текст стандарта вложен).
В своей заявке, пожалуйста, укажите
1. Ваш опыт работы с переводами по системе менеджмента (и если есть в системе менеджмента качества)
2. Срок за который вы готовы сделать работу
3. Цена
Работа, скорее всего, будет отдана тому частнику, который заявит наименьшую стоимость и сроки выполнения работ, при сохранении высокого качества перевода.
Оплата через безопасную сделку
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