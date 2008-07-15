Срочно перевод выписки из гос. реестра!

Необходимо перевести выписку из государственного реестра юр.лиц (11 страниц) и свидетельство о регистрации права (5 страниц) с русского на английский, как можно скорее. Все документы в jpg формате.

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