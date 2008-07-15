Срочно перевод выписки из гос. реестра!

  1. Биржа фриланса
  2. Переводы
Завершен6 заявок406 просмотров

Необходимо перевести выписку из государственного реестра юр.лиц (11 страниц) и свидетельство о регистрации права (5 страниц) с русского на английский, как можно скорее. Все документы в jpg формате.

Пожалуйтса пришлите варианты ваших работ (не больше 2х) по тематике, и стоимость ваших услуг на [email protected]

Учитывая специфику документов, просьба обращаться только переводчикам, владеющими терминологией.

17 лет назад
lenmarc
125 лет
17 лет в сервисе
Была
15 лет назад

Выбранный исполнитель

apollinaris
Сергей 
42 года
18 лет в сервисе
Был
8 лет назад
17 лет назад
$150
Работа была выполнена в срок. Замечаний по проекту не было. Очень ответственный исполнитель, приятно было работать.
Надежный, компетентный и компромиссный заказчик. Получил положительное впечатление от сотрудничества, которое продолжается и после данного проекта. А++

Заявки фрилансеров

apollinaris
Сергей 
42 года
18 лет в сервисе
Был
8 лет назад
17 лет назад

  • Похожие заказы

  • Переводы с английского. Финансовая тематика

    Требуются переводы статей финансовой тематики. Оригинальный язык английский. Возможно сотрудничество на постоянной основе. Срок исполнения заказа: 2-4 часа. Заказы поступают в первой половине дня.

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Перевод технический, с английского на русский

    $50

    Добрый день! Нужен перевод с английского на русский язык. Подробности: 1) направление: с английского на русский язык. 2) тематика: инструкция по установке зерносушилки; есть глоссарий терминов в Excel/MultiTerm на выбор. ...

    Переводы4 исполнителя
    Завершен
    17 лет назад

  • Ru-En технический перевод

    Наше Бюро ищет опытных технических переводчиков и редакторов. Большие объемы, стабильная загрузка. Перевод на английский язык. Требования: опыт технических переводов, отличное знание английского языка, знание Trados, умение работать в команде, знание Wiki. Резюме высылать на ...

    Переводы7 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Перевод для журнала

    Нужен переводчик еженедельного журнала fortrader.ru для организации электронной английской версии. Журнал выходит по понедельникам, английская версия должна выходить не позднее вечера вторника. Рассмотрим различные варианты сотрудничества: 1. % от ...

    Переводы16 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Перевод инструкции

    Требуется перевести небольшой тех. текст — инструкцию к пользованию программой. Скачать файл нужно здесь http://andrey.abasco.ru/doc.zip В файле оформление (все картинки, выделения текста и т.п.) нужно оставить как есть, заменить только сопровождающий текст с ...

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад