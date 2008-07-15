Требуются переводы статей финансовой тематики. Оригинальный язык английский. Возможно сотрудничество на постоянной основе. Срок исполнения заказа: 2-4 часа. Заказы поступают в первой половине дня.
Срочно перевод выписки из гос. реестра!
Необходимо перевести выписку из государственного реестра юр.лиц (11 страниц) и свидетельство о регистрации права (5 страниц) с русского на английский, как можно скорее. Все документы в jpg формате.
Пожалуйтса пришлите варианты ваших работ (не больше 2х) по тематике, и стоимость ваших услуг на [email protected]
Учитывая специфику документов, просьба обращаться только переводчикам, владеющими терминологией.
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