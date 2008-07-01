Требуется перевод 83х страниц текста тематики «система менеджмента качества». Исходный материал написан на простом английском языке. Перевод должен быть выполнен с использованием терминологии принятом в системе ГОСТ Р ИСО 9001-2001 (текст стандарта ...
Расшифровка медицинского заключения
Требуется расшифровать медицинское заключение, написанное от руки, и набрать текст в Ворде. Исходник – сканированные документы.
Предпочтение отдается людям с опытом работы в медицине.
Контакты: [email protected]
Оплата договорная.
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