Расшифровка медицинского заключения

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Закрыт6 заявок419 просмотров

Требуется расшифровать медицинское заключение, написанное от руки, и набрать текст в Ворде. Исходник – сканированные документы.

Предпочтение отдается людям с опытом работы в медицине.

Контакты: [email protected]

Оплата договорная.

17 лет назад
Infotran
Сергей 
41 год
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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