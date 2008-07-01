Я не очень силен в англоязычном интернете, интересует следующее. Нужен человек с опытом переводов по теме Медицина (ЛОР-заболевания) Много ли материала по теме ЛОР-заболеваний? Есть ли новости? ...
Перевести с русского на арабский
Требуется перевести с русского или английского на арабский отдельные слова: всего 500 слов.
слова являються меню сайта, категории товаров( телевизор, холодильник и т.д) и некоторые характристики(ширина, высота, резолюция и т.д)
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