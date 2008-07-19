Перевод с англ. на рус инструкций к сельхозтехнике

$5000
  1. Биржа фриланса
  2. Переводы
Завершен13 заявок942 просмотра

Бюро переводов в Ростове-на-Дону требуется фрилансер - переводчик технической литературы к с/х технике. Опыт обязателен.

Резюме с указанием опыта работы, расценки и выполненный тестовый перевод обязателен

Оригинал текста в pdf. Сдача требуется в Word.

17 лет назад
linkin64
125 лет
18 лет в сервисе
Был
17 лет назад

Выбранные исполнители

szhbanov
40 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
17 лет назад
Mitrish
61 год
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
17 лет назад
Отличный перевод, великолепное знание терминологии и грамотный русский язык

Заявки фрилансеров

szhbanov
40 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
17 лет назад
Mitrish
61 год
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
17 лет назад

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