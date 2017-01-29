Выполнить перевод Ru->En на транспортную и общую тематику.

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Завершен14 заявок252 просмотра

Необходимо выполнить СРОЧНЫЙ перевод с русского на английский в области транспортной тематики (грузовые перевозки).

Объем перевода небольшой - 2-3 тысячи знаков "на глаз", но выполнить нужно срочно! Завтра утром смогу дать текст на перевод, к завтрашнему вечеру (максимум к полуночи по МСК) перевод должен быть готов!

Пишите Ваши цены.

8 лет назад
Artas28
47 лет
12 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранные исполнители

evgeniy_igorevic
Евгений 
50 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
8 лет назад
$5
1 день
Работа выполнена хорошо, Рекомендую к сотрудничеству.
Хороший заказчик. Оперативная связь, быстрая оплата. Рекомендую.
annie_st
Анна 
37 лет
16 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
8 лет назад
$6
1 день
Работа качественная, сроки выдержаны! Рекомендую!
Спасибо за интересный проект! Мои наилучшие рекомендации!

Заявки фрилансеров

evgeniy_igorevic
Евгений 
50 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
8 лет назад
annie_st
Анна 
37 лет
16 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
8 лет назад

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