Найти издания IT тематики

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Поиск информации
Закрытнет заявок115 просмотров

Необходимо найти контактные данные изданий IT рынка, бесплатно размещающих на своих страницах материалы. Тематика материалов : распределённый IT консалтинг. Результат оформить в таблицу Exel.

Предложения оставляйте ниже:

1. цена и количество изданий

2. icq для связи

17 лет назад
Ineya
Тома 
42 года
19 лет в сервисе
Была
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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