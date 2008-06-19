Поиск информации в Интернете

Необходимо на заданных сайтах найти интересующую информацию и копировать ее в виде ссылок на странички с этой инфой.

Оплату за одну такую ссылку жду в асю или сюда.

Поработать нужно завтра до обеда. Всего необходимо примерно 400 ссылок.