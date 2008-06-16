Поиск информации в Интернет

Требуется сформировать базу данных заказчиков контекстной рекламы в поисковой системе Google.

Заказчики из Украины, направление - строительные материалы.

Приоритетность поиска по величине ставок CPC (можно использовать аналитические отчёты других поисковых систем по странам СНГ).

В итоге необходимо составить базу данных в .xls

- текущая ставка в $США

- поисковая система (к которой эта ставка относится)

- ключевое слово

- название организации

- полные почтовые реквизиты

- e-mail

- контактное лицо (если указано) имеющее отношение к маркетингу или рекламе

- www адрес

Сотрудничество на долгосрочной основе с расширением поиска на Россию и другие направления деятельности организаций.

Прошу указать стоимость одной позиции.